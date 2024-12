Ma se Mahmood e Mara Sattei hanno espresso la loro solidarietà concretamente, rinunciando anche loro all'evento di Capodanno, non sono stati gli unici a mostrare pubblicamente la propria vicinanza a Tony Effe. Noemi in una storia instagram ha scritto "Penso che censurare gli artisti non sia la soluzione. L'arte deve restare un luogo di espressione, anche quando fa discutere". E ancora più pesante è stata Emma, che in passato ha duettato con Tony Effe nella canzone "Taxi sulla luna", contenuta nell'album "Souvenir". "Trovo che sia davvero un brutto gesto - ha scritto anche lei in una storia -. Escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma privando un ragazzo di esibirsi nella sua città. Non è una cattiva persona e non ha fatto male a nessuno. Ma è altrettanto un brutto gesto nei confronti della musica tutta e dell'arte in generale. Una forma di censura "violenta" - ha proseguito - che alle soglie del 2025 non si può tollerare e giustificare. Ti abbraccio Tony".