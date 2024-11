Tony Effe parla del nuovo "Tony" e di questo anno così importante per lui: "Secondo me in qualche modo è venuto fuori il personaggio simpatico ma anche l’artista. Questi risultati non me li aspettavo neanche io, sono sincero. Poi forse l’ascoltatore medio che non mi conosce è un po' passato da 'Tony Effe è un deficiente' a 'Tony Effe è un deficiente, però sto ascoltando le sue canzoni'...".