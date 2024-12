Inizia la corsa verso l'edizione 2025 del Festival di Sanremo, che si terrà dal 4 all'8 febbraio. Il nuovo direttore artistico e conduttore della kermesse, Carlo Conti, ha annunciato i nomi dei Big in gara, che saranno ben 30. Un mix decisamente variegato, che va dai "classici" come Massimo Ranieri e Marcella Bella a giovanissimi come Olly, Clara, Gaia, Tony Effe e la vincitrice dell'ultima edizione di "Amici", Sarah Toscano. Poi stelle come Giorgia, Elodie, The Kolors e Achille Lauro, una bella quota cantautorale che va da Simone Cristicchi, Brunori sas e Francesco Gabbani ad artisti decisamente fuori dal format di Sanremo come Lucio Corsi e Serena Brancale. C'è anche il ritorno di Fedez dopo le polemiche del Festival di due anni fa, con il bacio in diretta a Rosa Chemical.