Festival di Sanremo 2025, chi è Bresh

Nell’estate 2023 Bresh torna a esibirsi live 15 date nelle principali città italiane, al Rock in Roma, in due date sold out nella sua Genova e davanti a 10mila persone al Carroponte di Milano, completamente sold out, per poi tornare a settembre con un nuovo singolo, “Nightmares” (doppio platino), insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. A maggio 2024 esce il singolo “Torcida” (platino), il cui video è stato girato durante il soggiorno di Bresh in Brasile.