Festival di Sanremo 2025, chi è Lucio Corsi

Nel 2020 pubblica il suo secondo album in studio "Cosa faremo da grandi?", prodotto da Lucio insieme a Francesco Bianconi e Antonio Cupertino, che viene accompagnato dalle opere visionarie del regista Tommaso Ottomano. Sempre con al fianco Ottomano, nel 2023 pubblica il suo terzo album "La Gente Che Sogna". In questo disco punta la lente sulle sonorità del glam rock degli anni 70, sua grande passione, mentre nei testi dialoga con entità come il buio, il sonno e il sogno, la realtà e l’immaginazione. La gente che sogna riceve l’apprezzamento del pubblico e della critica portandolo a esibirsi al Premio Tenco, come uno dei più giovani artisti in gara.