Lucio Corsi, fantasia al potere: "La musica non è competizione"

Il brano che Lucio Corsi porterà sul palco dell'Ariston anticiperà la pubblicazione di un nuovo album prevista per il mese di marzo e la ripartenza in tour immediatamente dopo. "La cosa più difficile da fare è cambiare - ha raccontato Corsi - ed è quello che sto cercando di fare lavorando al nuovo album. In passato ho utilizzato spesso un linguaggio onirico. Adesso starò più ancorato alla terra, facendo comunque volare la mente, come facevano Dalla e Gaetano". In quanto a concerti, Corsi si rimetterà in viaggio con la sua band per Club Tour 2025, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane nel mese di aprile, con partenza prevista per il 13 dall'Estragon di Bologna. "Il mio sogno - ha confessato il cantautore - è di stare in tour tutta la vita come Dylan, con l'armonica in tasca, girando con i ragazzi con cui suono fin dal liceo. Mi piace conoscere le persone con cui salgo sul palco e avere con loro un rapporto che va oltre la musica. Mi sento a casa anche in tour con le persone a cui voglio bene".