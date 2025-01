Brunori Sas con i piedi per terra: "L'albero delle noci è l'album della rigenerazione"

Per Brunori Sas questo sarà un anno speciale. Esce il 14 febbraio "L'albero delle noci", nuovo album che prende il titolo dal brano che il cantautore presenterà al Festival di Sanremo. Ma non finisce qui, perché poi toccherà al tour nei palazzetti e, dulcis in fundo, il 18 giugno sarà in concerto per la prima volta al Circo Massimo di Roma accompagnato dall'orchestra. "L'albero delle noci" è per Dario Brunori un lavoro importante, realizzato a stretto contatto con Riccardo Sinigallia, che ne ha curato la produzione ma anche inciso a livello compositivo. "Abbiamo fatto un lavoro dedicato a sfrondare i rami secchi - ha spiegato il cantautore nel corso della presentazione alla stampa avvenuta a Milano - e a rimuovere il superfluo. Le canzoni per l'album sono uscite in realtà nell'ultimo anno, ma già prima ero contento perché è stata un'esperienza incredibile".