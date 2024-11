Pensato -come nei migliori sequel- per raccontare in immagini l’ideale proseguimento della storia narrata ne "Il Morso di Tyson", dal 14 è disponibile anche il videoclip per la regia di Giacomo Triglia. Con i binari di una stazione avvolta nella nebbia a fare da set, le vite delle due ragazze al centro del brano incroceranno quella di Brunori cristallizzando il tempo in un istante magico e irripetibile.