Brunori Sas è diventato papà: ecco Fiammetta

Una notizia bellissima arriva sulla pagina Instagram di Brunori Sas . Il cantautore è diventato papà e ha voluto condividere con i follower la gioia incontenibile per la nascita di Fiammetta. Ha pubblicato uno scatto della piccolina, la prima figlia avuta con la compagna Simona Marrazzo : "irrimediabilmente rimbambito", ha scritto nel post.

"Care figliuole e cari figliuoli brunoriani, sono Fiammetta, la più figliuola di tutte", ha scritto Dario Brunori sulla sua pagina social. "Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma." prosegue. E con autoironia conclude: "Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto.Sinceramente mi aspettavo di più da quest'uomo, meno male che c'è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali."

Ber Brunori e Simona, che fanno coppia da 20 anni, è la prima figlia. A giugno avevano annunciato la gravidanza e ora la nascita di Fiammetta ha riempito i loro cuori di gioia. Anche i follower sono al settimo cielo. Levante, che sarà mamma tra pochi mesi, ha scritto: "Si piange fortissimo", mentre Emma ha dedicato alla neonata tanti cuori. Anche Ghemon, Samuele Bersani, Paola Turci, Marco Giallini e Michela Giraud si sono stretti in un abbraccio virtuale ai neogenitori e alla loro piccolina.

