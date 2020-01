Brunori Sas conquista il primo sold out al Forum di Assago

E' un momento d'oro per Brunori Sas. Il nuovo album "Cip!" ha conquistato la vetta della classifica Fimi-Nielsen e ora il cantautore registra un incredibile sold out al Forum di Assago il 13 marzo. Ma non è tutto. C’è un'altra sorpresa per i fan: arriva "L’insostenibile leggerezza dei social", il corto esilarante voluto da Dario Brunori e scritto e realizzato in collaborazione con Michela Giraud.