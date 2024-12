Festival di Sanremo 2025, chi è Serena Brancale

Il suo è stato, sin da piccola, un percorso nell'arte e con l'arte. Figlia di una musicista e di un calciatore infatti Serena si dedica al violino già in tenera età per poi diplomarsi in grafica pubblicitaria all'Accademia delle Belle Arti di Bari e in canto jazz al Conservatorio Alfredo Casella de L'Aquila.

Nel suo curriculum però c'è spazio anche per il cinema. In veste di attrice recita infatti a 14 anni nel film "Mio cognato" di Alessandro Piva (2003).

Nel 2011 fonda il Serena Branquartet e nel corso degli anni intraprende una carriera di cantante all'insegna delle sperimentazioni spaziando nel pop e nella tradizione e destreggiandosi tra il dialetto napoletano e quello barese.