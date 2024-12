Festival di Sanremo 2025, chi è Massimo Ranieri

Massimo Ranieri entra nel mondo del cinema all'inizio degli anni Settanta, interpretando ruoli da protagonista in vari film per il cinema e la televisione, collaborando anche con Anna Magnani. Partecipa a Canzonissima con "Vent’anni" e nel 1972 vince con "Erba di casa mia". Nel 1988, vince il Festival di Sanremo con il celebre brano “Perdere l’amore”. Anno dopo anno, il cantante accumula successi e riceve numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all'estero, non solo per la sua abilità canora, ma anche per la sua presenza scenica.