Streaming, in Italia è stato l'anno di Geolier e Anna | Nel mondo nessuno ascoltato come Taylor Swift

Ma se Tylor Swift domina come artista forte dei numerosi album con cui va alimentare il suo monte streaming, non è così sul fronte delle canzoni di quest'anno. Tra le canzoni più ascoltate a livello globale nel 2024 domina "Espresso" di Sabrina Carpenter con oltre 1,6 miliardi di ascolti, consacrando la cantautrice di Quakertown come l’artista rivelazione dell’anno. In seconda posizione si trova “Beautiful Things” di Benson Boone, seguita da “Birds of a Feather” di Billie Eilish. Chiudono la top 5 “Gata Only” di FloyyMenor e Cris Mj e “Lose Control” di Teddy Swims. La Swift si riprende subito lo scettro con gli oltre 6 miliardi di riproduzioni totali di "The Tortured Poets Department: the Anthology" che fanno del suo ultimo album quello più ascoltato al mondo nel 2024. Ma il podio è occupato da sole donne: con Taylor ci sono infatti “Hit Me Hard and Soft" di Billie Eilish al secondo posto e “Short n’ Sweet” di Sabrina Carpenter al terzo. Quarto e quinto posto vanno invece “MAÑANA SERÁ BONITO” di KAROL G e “eternal sunshine” di Ariana Grande.