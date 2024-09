Tony Effe: "Il dissing con Fedez è tutto un gioco"

Tony Effe non ci tiene a entrare nei dettagli di quanto successo con Fedez. "E' solo musica. Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C’è chi sfrutta l’onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me", dice. E riguardo alle pesanti accuse reciproche scambiate con il rapper di Rozzano commenta solo: "Fa parte del gioco". Serafico, spiega di aver preso con leggerezza lo scambio di barre al veleno e di essere concentrato solo sul prossimo tour nei palazzetti: "Io sono super tranquillo, dovreste chiedere a lui (Fedez, ndr). Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco. Il dissing esiste da sempre, l'ultimo famoso è quello tra Kendrick Lamar e Drake. Forse in Italia la gente non lo capisce. È solo musica". Racconta di essersi fatto una risata anche a proposito della partecipazione della sua ex fidanzata al video di Fedez, solo a Chiara Ferragni dedica una risposta: "Dire 'lasciate in pace i bambini' è un escamotage, è la cosa che ti viene subito da dire. Non ho mai parlato male di nessun bambino. Non ho fatto niente di male".