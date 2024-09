La reazione di Tony Effe non si è fatta quindi attendere. Il rapper aveva promesso un brano "di risposta" per sabato 21 settembre, ma a sorpresa eccolo su Youtube con ampio anticipo. E barre taglienti con allusioni, che lasciano poco spazio all'immaginazione e vanno subito al punto: "Chiara dice che mi adora ; Dice che non vedeva l'ora; Ti piace l'uomo oppure donna? " e poi ancora con colpi sempre più d'affondo: "Sei proprio una brutta persona ) Tutta la scena ti odia, devi pagare per sentirti più real Sei solo una spia, amico della Polizia Lei ti è rimasta accanto nella malattia E quando aveva bisogno, sei scappato via Infame (Infame), ancora che parli?". Fino a tirare in ballo i figli del rapper di Rozzano: "I tuoi migliori amici devi pagarli, hai fatto i figli solamente per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi" e sfotterlo per i nomi scelti: "La prossima figlia devi chiamarla sconfitta" (invece che Vittoria) e "non assomigli a tuo figlio (Leone ndr), sei un coniglio!!".