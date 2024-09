Dissing, ecco cos'è e i casi più noti

La parola dissing figura nella sezione "Neologismi" Treccani del 2018: "Nella cultura hip-hop e, in particolare, nella musica rap, canzone, brano che ha l'obiettivo di prendere in giro, criticare o addirittura insultare una o più persone, di solito appartenenti all'ambiente stesso della musica rap". Il termine è un adattamento del verbo inglese "to dis" ("insultare", "offendere"), parola dello slang diffusa soprattutto tra le comunità afroamericane e nata dall'accorciamento di "to disrespect" ("mancare di rispetto").