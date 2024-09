Pace fatta tra Tony Effe e Niky Savage: "Abbiamo risolto in privato"

La notte di Niky è proseguita in compagnia della fidanzata. Approfittando della trasferta hanno visitato i luoghi più turistici del centro, scatenando una nuova ondata di insulti social da parte dei seguaci di Tony Effe. "Finisco di suonare e, dato che non sono mai stato a Roma, vado a fare una foto al Colosseo. Non è che perché sono famoso e ho litigato con quell'altro non posso", ha messo in chiaro il rapper. "Perché, mi spiace deludervi, ma io e il tipo (Tony Effe ndr) ci siamo già risolti in privato da uomini. Chi doveva chiedere scusa ha chiesto scusa, chi doveva dire che ha frainteso ha detto che ha frainteso". Insomma pace fatta fino al prossimo dissing o featuring.