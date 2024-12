In campo, in appoggio a Tony Effe, è sceso anche Lazza : "Ogni volta che qualcuno del rap viene infilato in una situazione mainstream si cerca sempre di additarlo per qualcosa o farlo passare per co...ne. Geolier non va bene, è napoletano, canta solo in dialetto. E Geolier ve l’ha messo in quel posto (l’espressione ovviamente è un’altra, ndr). Tony Effe è misogino, è violento e non va bene. E anche Tony Effe ve la metterà in quel posto (idem, ndr). Smettetela di censurare il lavoro degli altri perché non lo ritenete tale e allora cercate delle scuse per darvi ragione, siete voi che non capite". Poi aggiunge:"Odio l’Italia perché si sta bene soltanto se trovi un colpevole".

E poi Giorgia che si unisce alle critiche: "La musica è espressione di libertà di chi la fa ma anche di chi l’ascolta che può scegliere se ascoltarla oppure no. La censura, la storia lo dimostra, non è mai una soluzione ma di solito l’inizio di un tunnel che non porta mai alla luce".