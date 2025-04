Merano Flower Festival: un tripudio di fiori e sapori genuini

Merano trabocca di primavera, opulenta, variopinta e profumata come in un banchetto di nozze bucoliche per il Merano Flower Festival dal 24 al 27 aprile: fiori e piante sono i protagonisti per quattro giorni insieme ai prodotti di gusto, tutti da assaggiare, selezionati e protetti da Slow Food, appartenenti al territorio e genuini come vuole il marchio Gallo Rosso. Per l’edizione del 2025 il titolo è anche un monito: “Respect” vuol indicare rispetto per la natura, per un mondo buono e giusto.