Divertenti e curiosi: dieci giardini molto particolari

BEKONSCOT MODEL VILLAGE, Beaconsfield, Regno Unito - Un vero e proprio villaggio in miniatura, aperto al pubblico nel 1929, con tanto di castello e di trenino che attraversa il ponte ferroviario. Persino gli alberi e i cespugli sono in taglia mini: per ottenere questo risultato le piante comuni sono state sostituite da esemplari bonsai, in grado di garantire le corrette proporzioni. Bekonscot, il più antico parco di questo genere, è una meta di culto per gli appassionati di modellismo, capace di stupire e far sorridere adulti e bambini. Non tutti sanno che tutti i profitti generali dal parco sono devoluti in beneficenza.