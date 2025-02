Le spiagge più belle del mondo secondo i viaggiatori di TripAdvisor

La classifica delle spiagge più belle del mondo, pubblicata ogni anno dal sito di viaggi TripAdvisor, è un vero must del turismo globale: nel 2025, al vertice della classifica mondiale “Travellers' Choice Best of the Best” , compilata in base alla quantità di recensioni inviate e all’apprezzamento espresso dai viaggiatori, si trova la spiaggia greca di Elafonissi, situata sull’isola di Creta. Al secondo posto si piazza Banana Beach di Phuket, in Thailandia, mentre in terza posizione troviamo Eagle Beach, sull’isola caraibica di Aruba. La nostra Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, dopo aver dominato la classifica per molti anni, scivola all’11 posto e per trovare un altro lido di casa nostra dobbiamo arrivare in 20esima posizione, con la spiaggia di Tropea, in Calabria. Ecco allora la classica mondiale con le prime dieci spiagge classificate.