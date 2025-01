Cipro, meta perfetta per un long weekend

L’AMABILITÀ DEI CIPRIOTI - Il fascino di Cipro è legato anche al suo essere un territorio di confine, conteso nei millenni da tutte le civiltà che hanno fatto la storia della cultura europea e scrigno di tesori storico-artistici di inestimabile valore. La preziosa eredità legata a tutti i passaggi che hanno attraversato l’isola è custodita da una natura spettacolare che oltre a uno dei mari più puliti dell’area mediterranea, mette a disposizione dei visitatori pittoresche zone montuose, morbide colline e un entroterra dai paesaggi mutevoli. Questo mix rende Cipro una meta estremamente piacevole, anche grazie alla proverbiale amabilità dei ciprioti sia nei centri urbani che nei piccoli borghi che punteggiano il territorio, schiudendo scorci di grande bellezza.



LEFKOSIA, LA CAPITALE - Visto che la storia di Cipro è molto lunga, ma le distanze non lo sono, in un itinerario ideale, pensato per toccare in poco tempo le principali località e aree dell’isola, punto di partenza strategico è la capitale Lefkosia (Nicosia). La visita alla città può partire dal Museo Archeologico, incredibile forziere di antichi tesori perfettamente conservati, e proseguire toccando la cattedrale di Agios Ioannis, con le sue particolari pitture murali, e il vicino museo Bizantino, custode di icone uniche al mondo. Altro museo interessante è quello dedicato all’arte popolare e una zona da non perdere è l’area di Porta Famagosta. Per il break del pranzo perfetta è l’area di Laiki Yitonia, centro storico pedonale, mentre il pomeriggio può essere dedicato al Museo Municipale Leventis e alla scoperta del centro storico, quartiere car free, con i suoi particolari negozi e botteghe di artigianato. Da Lefkosia si parte alla scoperta di spiagge, borghi, piccole è incantevole cittadina.



BICI, SPORT, BENESSERE - Chi ama lo sport e le attività all’aria aperta, può approfittare del clima mite per fare lunghe passeggiate, trekking, running sui circuiti delle numerose maratone che ospita l’isola e seguire tracciati in bicicletta adatti a tutti, lungo differenti tipologie di percorso. Le bici possono essere comodamente noleggiate in loco. Se la neve si manifesta potrà essere possibile, magari, anche fare una sciata vista mare, lungo le piste dei monti Troodos. E se temperature lo concederanno si potranno fare immersioni. Qualsiasi sia l’attività preferita, Cipro regala un’opportunità per viverla al meglio. Naturalmente, è perfetta anche per una vacanza slow, magari, all’insegna del benessere approfittando degli ottimi hotel con Spa presenti sull’isola che, secondo la leggenda, diede i natali ad Afrodite. La tradizione racconta che la dea, protettrice di Cipro, sia nata nelle acque di fronte a Pafos. Come culla scelse lo scoglio di Petra Tou Romiou, un faraglione a venti chilometri dalla città, circondato da un'incantevole baia a mezzaluna.



CANTINE DA VISITARE E INVITANTE GASTRONOMIA - Una grande soddisfazione attende anche degli amanti dell’enogastronomia che potranno visitare le numerose cantine aperte al pubblico per assaggiare gli interessanti vini locali. Senza dimenticare altre leccornie tipiche dei mesi freddi come i dolci Soujouko, a base di mosto. In tavola Cipro sarà una che piacevole scoperta. Invitante e profumata, la tavola cipriota è un naturale cocktail di sapori ed ingredienti di varie provenienze, eredità dei tanti popoli che l’hanno abitata nei secoli. La cucina cipriota è ricca e ricorda visibilmente quella greca, pur presentando spiccate connotazioni orientali. Difficile scegliere. Per chi è alla sua prima esperienza sull’isola e vuole assaggiare di tutto un po’, l’ideale è ordinare un tradizionale Mezè abbreviazione del “mezedhes”, ovvero “piccole delicatezze”, che vede sfilare sulle tavole di ristoranti e trattorie una trentina di diverse portate condite con ottimo olio d’oliva, olive schiacciate, verdi e nere condite con limone, aglio ed ebre aromatiche, aromi e salsine varie allo yogurt o al sesamo che arrivano sempre con insalata e pane fresco. Il mezè può essere di carne o di pesce, quest’ultimo sempre più presente sulle tavole cipriote, con portate di branzini, calamari, polipo e triglie.