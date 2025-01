Carnevale di Putignano: 87 appuntamenti per l'edizione n. 631

OLTRE 10 EVENTI IN CIASCUNA DELLE 4 GIORNATE PRINCIPALI - Un’esperienza immersiva nei colori, nella spensieratezza e nelle tradizioni per coloro che giungeranno a Putignano ed entreranno nel percorso dei corsi mascherati, non solo per ammirare i famosi giganti di cartapesta con le sfilate dei gruppi mascherati e delle maschere di carattere, cuore della manifestazione, ma anche per vivere in ogni giornata molti altri appuntamenti all’insegna della musica, del cibo e della cultura. 3 palchi in azione in contemporanea, tanti appuntamenti in giro per la città e per il centro storico, oltre 10 eventi in ciascuna delle 4 giornate principali (16 e 22 febbraio e 1- 2 marzo) con ingresso riservato a possessori di biglietto e residenti, oltre a una serie di servizi di accoglienza e ristoro per tutti (dall’area baby 0-5 all’ area barrier-free).



CONCERTI E SPETTACOLI - Tra gli appuntamenti più attesi, i concerti de Le Vibrazioni e dell’Orchestra della Notte della Taranta; l’esibizione del rapper Nitro; gli spettacoli prodotti in esclusiva per il Carnevale di Putignano da parte di La Rappresentante di Lista, Eugenio Cesaro (del gruppo musicale Eugenio in Via di Gioia) e N.A.I.P. Novità anche i dialoghi con rappresentanti nazionali del mondo della cultura, tra cui PIF che interverrà sul ruolo della comicità e della satira oggi, e lo scrittore Nicola Lagioia che parlerà di feste popolari, maschere e tradizioni. Tra gli altri eventi musicali Urban Legend, Ragazzino, Fenoaltea e Tammorra Felice.



LA SFILATA DEI SAPORI E L’APP - Per la prima volta ci sarà la Sfilata dei Sapori organizzata con i produttori di eccellenze locali, prevista il 2 e il 23 febbraio, un’occasione per celebrare la ricchezza enogastronomica del territorio, offrendo ai visitatori un percorso tra sapori autentici, tradizioni e cultura. Per la prima volta, anche la possibilità per chiunque parteciperà alle sfilate dei carri allegorici, di poter votare il proprio carro preferito attraverso l’App della Fondazione del Carnevale di Putignano che verrà rilasciata su tutte le piattaforme nei giorni precedenti la prima sfilata.