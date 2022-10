Scoprire fuori stagione la Grecìa Salentina

Fra i due mari -

È la terra dove ogni anno si svolge in agosto il famoso festival, che ha da poco compiuto i suoi primi 25 anni di vita e che viene considerato, secondo uno studio della Bocconi, il primo evento culturale in Italia per capacità di generare economia e sviluppo di un territorio. Un posto incantevole da visitare in ogni momento dell’anno, soprattutto in autunno e primavera, quando il clima è più dolce ed è scemato l’affollamento dell’estate, che richiama in Puglia - soprattutto nelle località marine- turisti da tutto il mondo. A proposito di mare, dato che la Grecìa Salentina si trova in una posizione baricentrica, si può decidere di giorno in giorno se scegliere le coste, le località, le spiagge dello Jonio o dell’Adriatico, in base alle condizioni metereologiche e ai venti.La lingua grìka, secondo alcuni studiosi, deriva rettamente dalla lingua antica parlata da Omero ed è giunta nel Salento con le colonizzazioni greche, secondo altri dai monaci bizantini, che nell’anno Mille arrivarono nel Salento, potente e florida provincia dell’impero bizantino, per sfuggire alle lotte iconoclaste. Un tempo tutto il Salento era greco e parlava il greco, poi con il passare dei secoli l’isola ellenofona si è ristretta a soli 12 comuni, ovvero(il cui nome in greco vuol dire Buon Giorno),(dove ogni anno l’ultimo sabato di agosto si celebra la famosa Notte della Taranta),Tra castelli, frantoi ipogei e cripte bizantine, ad unire questi 12 paesi oltre alla lingua (che viene insegnata anche a scuola) e le partecipatissime feste tradizionali che ne animano il calendario soprattutto estivo, sono anche le architetture e l’arte. In tutti vi è infatti un, che merita di essere visitato. Venivano scavati nella roccia sotto terra ed erano utilizzati per lavorare con macine di pietra le olive per estrarvi il famoso olio del Salento, che fino all’invenzione dell’elettricità è stato utilizzato per illuminare le vie delle principali capitali europee, da Londra a Parigi a Mosca. Da visitare nei vari paesi, anche leo le chiesette semi-ipogee con straordinari: la più famosa è quella in onore delle Sante Marina e Cristina a, definita la. A renderla straordinaria sono le iscrizioni: è l’unica al mondo con gli affreschi firmati e datati.In ogni paese (di cui si trovano interessanti e sempre aggiornate informazioni sul sito www.mediterraneantourism.it ), vi è la chiesa barocca e il palazzo nobiliare o il castello. Fra i più belli c’è quello dicon la sua splendida facciata e le possenti torri. Il castello, che ospita spesso eventi, ha ai piani superiori un lounge bar ristorante che rende particolarmente piacevole la permanenza sulle sue terrazze panoramiche. Da non perdere, una tappa nellacon le sue famose arcate, dove i salentini commerciavano in spezie, sete e altri pregiati prodotti con i commercianti veneziani, dato che il Salento si trovava lungo le rotte commerciali nel Mediterraneo. Si deve proprio ai veneziani se i salentini hanno ancor oggi il culto per i Santi orientali: infatti non proponevano solo mercanzie, ma anche venerate reliquie di Santi.Lambiscono la Grecia salentina le meravigliose spiagge delle, ovvero, fra le più belle in assoluto della Puglia, con le loro acque turchesi fra sabbia e rocce, straordinarie da vivere per la loro bellezza naturalistica anche fuori stagione. Qui si trovano luoghi divenuti iconici in tutto il mondo: ladefinita dai lettori e dai giornalisti del National Geographic la piscina naturale più bella al mondo, per secoli usata come luogo di culto, e i, dove vengono spesso girate fiction e set fotografici.Per vivere appieno questa straordinaria terra, il luogo ideale dove alloggiare è una delle masserie della zona riconvertite a raffinata accoglienza. Ne può essere simbolo la Masseria Chicco Rizzo nell’omonima contrada rurale di Sternatia, oggi come al tempo nel cuore di una grande tenuta agricola dove si coltivano biologicamente ortaggi, frutti e ulivi. Qui ci si rigenera fisicamente e mentalmente e si vive un Salento senza tempo, avvolti dal comfort delle camere ricavate negli antichi edifici rurali, leggendo un libro ai margini dell’ampia piscina, passeggiando nella campagna, gustando i sapori mediterranei dello strepitoso ristorante biologico che utilizza i prodotti della tenuta e di piccoli contadini della zona. Dagli ampi cortili porticati ai forni in pietra, le sue pietre narrano una storia antica (che risale al 1400 quando era una stazione di posta per accogliere uomini e cavalli lungo la via dell’olio), recuperata e valorizzata dai proprietari, la famiglia Carcagnì, che con uno straordinario restauro conservativo, hanno dato vita a questa raffinata dimora di charme.