Isola d'Elba, non solo mare: alla scoperta delle favolose miniere

Il

turismo minerario

esperienziale

I colori della Terra

rosso

oro

argento

mille sfumature

oltre 200 varietà minerali

Il ferro del Monte Calamita

Ginevro

giacimento più grande d’Europa

riserva strategica di ferro dallo Stato Italiano

Come vivevano i minatori?

Il prezioso granito di San Piero

colossali colonne del Pantheon di Roma

Seccheto

Cattedrale di Aquisgrana

Firenze

I cantieri di lavoro e i musei minerari

museo

Parco Minerario Elbano

Minerali da collezione

raccolta minerali

la terra brilla

safari-style

Valle Giove

somareria

Trekking e turismo naturalistico

trekking

siti archeologici

il cinghiale, la lepre e la pernice rossa

rappresenta oggi una delle frontiere più affascinanti di visita “”: dalla visita alle gallerie alla raccolta di minerali, tra panorami sempre diversi: il lato orientale dell’isola, quello rivolto allo Stivale, è dominato dai giacimenti ferrosi; quello occidentale che guarda al Tirreno e alla Corsica, dalla pietra granitica tutt’ora scavata. A incorniciare il tutto il mare, sempre a un passo dal visitatore in tutto il suo soggiorno sull’isola.- Ildel ferro, l’della pirite e l’dell’ematite, fino alledel granito. Quello dell’Elba è un viaggio tra i colori delle pietre, custodite da sempre nel ventre dell’isola e scavate, a partire dagli Etruschi fino a una manciata di anni fa, con giacimenti inesauribili tanto da sembrare eterni. Chiuse nel 1981 dopo quasi duemila anni di attività, le miniere ferrose dell’Isola d’Elba oggi sono aperte e visitabili: #Elbaunderground è scendere sottoterra alla scoperta di quelli che ancora oggi sono considerati tra i più estesi bacini minerari al mondo, conpresenti nella superficie dell’isola e più di un ventesimo di tutti i minerali presenti sulla terra, significa affrontare un vero e proprio viaggio nella storia e nella scienza.- Il percorso inizia dal Monte Calamita, nella Miniera di magnetite del, unica miniera in galleria ancora visitabile sull’isola. Si tratta deled è considerata una, tanto da essere tutt’ora tutelata per la sua importanza. Muniti di caschetto e di spirito d’avventura, grazie all’aiuto delle guide, si potrà scendere “nella pancia dell’isola” immergendosi in una visita esperienziale.Cosa voleva dire lavorare sottoterra? La visita risponde a queste e altre domande, in un percorso articolato lungo i cunicoli e gli spazi comuni della miniera, in cui si avrà più di una volta la sensazione di vedere l’attività ancora in corso, anche grazie alla presenza di strumentazioni lasciate in loco subito dopo la chiusura degli anni 80.- Altra tappa imperdibile è San Piero, nel lato a ovest dell’Isola, dominato dal granito. Qui, accompagnati da guide esperte in escursioni a contatto con la parte più selvaggia dell’Elba, si può scoprire di più sull’estrazione e la lavorazione della pietra, che ha segnato la storia dell’architettura. Basti pensare che le(alte 12 metri e con un diametro di 1.5 metri) sono state realizzate con il granito di. Ma il granito dell’Elba a Roma si trova anche sotto il Quirinale, al Palatino e al Colosseo, a testimonianza dell’importanza che gli antichi romani attribuivano a questa cava di pietra pregiata. Secondo alcuni studiosi una traccia dell’Elba si trova anche nellae precisamente nelle 18 colonne portate in Germania da Sant’Elena madre dell’Imperatore Costantino e poi trasferite nella chiesa da Carlo Magno. Per tornare in Italia il granito elbano è presente nel Duomo e nel Battistero di Pisa, così come nel Giardino di Boboli, nell’altare di San Lorenzo e nella Cappella dei Principi di. La pietra è tutt’ora apprezzatissima da architetti e arredatori per la sua resistenza.- Il viaggio si completa con l’esplorazione dei vecchi cantieri di lavoro e dei musei dedicati: a Rio marina con ilmineralogico del, le visite guidate alle cave del Bacino e Valle Giove, a Capoliveri con le visite al museo della Vecchia Officina e dei cantieri del Vallone e delle Gallerie del Ginevro, ed infine al MUM, ovvero il museo mineralogico e gemmologico di San Piero per scoprire il meraviglioso mondo del granito.- Lanelle miniere è una vera e propria avventura, divertente e coinvolgente, a partire dallo scenario stesso, a metà tra la superficie lunare ma nello stesso tempo a un passo dal mare. All’Elbae da qui parte la sfida alla ricerca di minerali di epoche, formazioni e forme differenti. Il percorso è accessibile a piedi o, per i più avventurosi, con l’e-bike che per l’occasione diventa min-ebike, o ancora con un mezzo fuoristrada dell’esercito in. Le famiglie che preferisco “l’andamento lento” possono optare per il tour in trenino delle aree minerarie: in circa 80 minuti, grazie a un comodo trenino su gomma, attraverso le terre rosse in un paesaggio quasi marziano, si va alla scoperta della miniera più importante e antica dell’Isola d’Elba per un viaggio indimenticabile a, nelle miniere di Rio Marina. Durante il tragitto è possibile scendere alla ricerca di campioni di pirite ed ematite da conservare e collezionare. Per chi volesse scegliere un mezzo di trasporto più naturale, ci sono i percorsi con lalungo le vie del granito, che permettono di scoprire la costa occidentale a dorso d’asino, lo stesso mezzo usato dall’antichità fino a metà del secolo scorso per percorrere i sentieri più impervi dell’isola.- Le miniere rappresentano anche un fantastico pretesto per gli appassionati di. Seguendo le “vene minerarie” che attraversano il corpo dell’isola, l’Elba propone numerosi percorsi adatti a ogni tipo di esperienza sportiva. Adatto a tutti è il Percorso del Granito, che parte e arriva da San Piero e attraverso alcuni sentieri sterrati, conduce alle cave e offre splendidi punti di vista sull’isola del Giglio e di Monte Cristo (3 km, facile). Altri percorsi sulla via del granito permettono di visitare le cose ancora attive o di arrivare ai. Un altro percorso collega le miniere di Rio Marina: qui oltre a visitare i cantieri minerari, si ha spesso la possibilità di incontrare la fauna selvatica dell’isola, come. Per i più esigenti, le miniere di Calamita propongono differenti itinerari modulabili a seconda del livello di esperienza e del tempo che si vuole dedicare alla visita: si va da percorsi più facili (Macei i minerali del ferro, 2 km, durate 1,5 ore; Dal Museo al mare, 2,5 km, durata 1,5 ore; La via della vecchia ferrovia, 7 km, durata 3 ore) a quelli di intensità media (Anello di Calamita, 11,5 km. durata 3,5 ore) o di maggiore durata, per escursionisti preparati (Il cammino dei minatori, 9 km, durata 5 ore).Per maggiori informazioni: www.visitelba.info