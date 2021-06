Italia dall’alto: le spiagge più belle per l’estate 

Dall'alto: le spiagge più belle da ammirare a volo d'uccello La spiaggetta di Capriccioli, Costa Smeralda, Sardegna Istockphoto 1 di 12 Polignano A Mare, Puglia Istockphoto 2 di 12 Positano, Costiera amalfitana: piccole incantevoli calette Istockphoto 3 di 12 Positano, Costiera amalfitana: anche gli scogli diventano comodi Istockphoto 4 di 12 Scilla, Calabria Istockphoto 5 di 12 La costa toscana, tra mare e pineta Istockphoto 6 di 12 Grande Pevero, Porto Cervo, Sardegna. A destra si vede il Piccolo Pevero, alle spalle della spiaggia il campo da golf Istockphoto 7 di 12 Spiaggia della Pelosa, Capo Falcone, Stintino: ora gli accessi sono contingentati Istockphoto 8 di 12 Vernazza, Cinque Terre, Liguria Istockphoto 9 di 12 Fetovaia, Isola d'Elba, Toscana Istockphoto 10 di 12 Spiaggia delle due sorelle, Riviera del Conero, Marche Istockphoto 11 di 12 Spiaggia di Capo Graziano, Filicudi, Isole Eolie Istockphoto 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ammiriamole dall’alto, davvero a volo di uccello: una prospettiva insolita che le rende curiose, a volte meno riconoscibili ma ancora più sorprendenti e affascinanti: sono undici splendide spiagge e calette, in cui il mare dà spettacolo: per chi anela a una vacanza, ecco un tuffo virtuale, in attesa di quelli veri che ci aspettano e che, per fortuna, ormai non sono troppo lontani.