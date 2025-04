Nel giugno del 2023 le due ragazze erano state paparazzate da Chi tra Formentera e Ibiza su uno yacht insieme agli altri membri della band (tranne Damiano), Thomas con la sua Lavinia, e Ethan, ma senza Laura, subito dopo l'esibizione dei Maneskin a Barcellona. In quella occasione la stessa Victoria aveva già postato alcuni scatti insieme alla bella modella brasiliana, nata a Rio de Janeiro, ma di origini olandesi e volto di alcune campagne di importanti brand.Da allora vari avvistamenti avevano confermato la relazione in corso. A gennaio 2024 poi, dopo un anno di successi e le voci di una possibile pausa da parte del gruppo, per rilassarsi Victoria era volata alle Maldive con Luna e dal paradiso terrestre la bassista aveva inviato ai follower cartoline provocatorie, con scorci sensuali e nudità tutte al femminile.