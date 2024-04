La loro relazione dura ormai quasi da un anno. Nel giugno dello scorso anno Chi le aveva paparazzate tra Formentera e Ibiza su uno yacht insieme agli altri membri della band (tranne Damiano), Thomas con la sua Lavinia, e Ethan, ma senza Laura, subito dopo l'esibizione dei Maneskin a Barcellona. In quella occasione la stessa Victoria aveva già postato alcuni scatti insieme alla bella modella nata a Rio de Janeiro e volto di alcune campagne di importanti brand.

Da allora vari avvistamenti avevano confermato la relazione in corso. A gennaio poi, dopo un anno di successi e le voci di una possibile pausa da parte del gruppo, per rilassarsi Victoria è volata alle Maldive con Luna e dal paradiso terrestre la bassista ha inviato ai follower cartoline provocatorie, con scorci sensuali e nudità tutte al femminile.

Provocazioni e scorci sensuali tipici degli scatti pubblicati da Vic, che anche in occasione di questa recente fuga d'amore con Luna non si è trattenuta.

Intanto la bassista si sta dedicando alla sua carriera da dj e il 30 aprile sarà ospite al Cocoricò, il tempio internazionale della musica elettronica per l'unica data italiana del suo tour mondiale, che la porterà dall’Inghilterra agli Stati Uniti per tutta la primavera.

A marzo la bassista dei Maneskin aveva già lanciato il suo primo mix dal titolo Victoria’s Treat in cui mostrava tutta la sua passione e il suo talento per il dj set.

La carriera da solista di Damiano

Ormai stella e sex symbol a livello internazionale pochi mesi fa Damiano David è stato protagonista del video del nuovo brano della cantante brasiliana Anitta, intitolato "Mil Veces". Una priva apparizione lontano dalla sua band, che ha consolidato le teorie su una possibile carriera solista del frontman dei Maneskin, che in un'intervista ai microfoni dell'Allison Hagendorf Show ha aperto alla possibilità di un futuro senza la band, però spiegando quanto è importante il rispetto del rapporto con la band, Victoria De Anngelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi: "Se mai avessi la possibilità di lavorare a un progetto solista, dovrò tenere a mente che sarà possibile grazie a tutto quello che ho fatto con la band. Questa è la mia base. È da lì che vengo. È lì che mi sono sviluppato come artista. E soprattutto, sono tre persone che mi hanno sempre supportato e mi hanno sempre letteralmente sostenuto sul palco. E ho sempre avuto questo scudo della mia band, dei miei musicisti. Se faccio una ca...ta, mi salveranno. Se fanno una ca...ta, li salverò. Quindi questa è una dinamica che mi spaventa davvero, a pensarci, perché se un giorno dovessi avere un progetto solista, sarò solo; dipenderà tutto da me".