Maneskin, Damiano David non esclude una carriera solista: "Perché no?"

Portare linfa alla band

Mentre i Maneskin sono tornati in pista a novembre con la ri-edizione di "Rush!", in cui sono contenuti cinque inediti, e hanno vinto due premi agli Mtv European Music Awards, Damiano guarda avanti e spiega: "Allo stesso tempo, però, credo che arrivi il momento in cui ogni artista debba sperimentare con se stesso. È come dire 'questo sono io, e questo è ciò che farei se fossi per conto mio, se pensassi solo a me stesso'. Inoltre penso che un progetto one-man potrebbe aiutare le persone a capire meglio il gruppo in generale. Perché io sono uno di quei quattro componenti, e se arrivi a conoscere meglio me, allora conoscerai meglio i Maneskin e tutto ciò che non sono io". Con l'idea che un impegno solista possa portare anche nuova linfa al gruppo: "Vorrei che arrivassimo al punto in cui, per esempio per un anno, ognuno di noi portasse avanti in progetto da solista, così quando torneremmo insieme saremmo pieni di nuove idee e stimoli".