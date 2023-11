I brani, in inglese, sono "Valentine", "Off My Face", "The Driver", "Trastevere" e il primo singolo estratto "Honey (Are U Coming?)"

Eccoli nuovamente in pista con cinque inediti (tra i quali il primo singolo estratto "Honey (Are U Coming?" ) nella ri-edizione, in vista del Natale, dell'album "Rush!". Ancora impegnata nel tour che li ha portati in giro per il mondo e fresca di doppio premio agli EMAs, gli European Music Awards, la band ha trovato quindi anche il tempo per ripubblicare il disco uscito lo scorso 20 gennaio, arrivato al primo posto in 15 Paesi e entrato nelle prime 5 posizioni delle classifiche di 20. Nella new edition sono presenti cinque inediti in inglese "Valentine", "Off My Face", "The Driver", "Trastevere" oltre al primo singolo estratto Honey (Are U Coming?).

Tgcom24

I brani inediti in inglese e "Trastevere" "Valentine" è una provocatoria ballad rock nella quale la voce di Damiano si intreccia perfettamente con la chitarra di Thomas. Nella nuova edizione è presente anche "Trastevere", il brano che la band aveva eseguito per la prima volta dal vivo durante il concerto del Circo Massimo del 2022, e che ora è possibile ascoltare nella versione in studio. Il titolo è un omaggio al nome del quartiere in cui il gruppo è cresciuto a Roma, ed è uno dei brani più crudi e personali finora scritti e pubblicati. "Off My Face" invece è un mix travolgente che sintetizza il mondo sonoro dei Maneskin tra un groove trascinante e un potente riff di chitarra. Il testo affronta il tema dell'amore tossico, raccontando come anche un sentimento puro può trasformarsi in una dipendenza. E ancora "The Driver", una canzone sull'innamoramento, una vera e propria colonna sonora di una storia d'amore che fotografa il momento in cui ci si rende conto di essere perdutamente innamorati, fino a lasciarsi andare e perdere il controllo. E poi l'ultimo singolo "Honey (Are U Coming?)", un concentrato di energia, in cui il riff delle chitarre elettriche e la parte ritmica si incastrano con un ritornello graffiante e accattivante. Ad accompagnare l'uscita del disco anche un nuovo videoclip del brano "Valentine", primo dei video ufficiali delle nuove canzoni che saranno pubblicati sul canale YouTube della band. Rush! (Are U Coming?) avrà un artwork rinnovato che inverte l'immagine provocatoria della versione originale della copertina, questa volta con la band saltare la ragazza. Nella versione Deluxe dell'album anche il Loud Kids Journal, libro fotografico di 152 pagine con foto dai fan.

L'uscita di "Rush!": quanto ha venduto l'album? "Rush!" ha superato 1,4 miliardi di stream globali, sfondando di recente quota 1 miliardo di stream solo su Spotify e contribuendo così ai 9,2 miliardi di stream totali della band. Un album da record insomma e certificato Disco d'Oro. Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, il disco è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo. L'album - che contiene i singoli già pubblicati "Mammamia", "Supermodel", l'elegante e struggente ballad "The Loneliest" e la recente "Gossip" con la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello - arriva mentre la band si sta preparando a riprendere il Loud kids tour.

Cosa hanno vinto i Maneskin nel 2023 e prima? Agli Mtv European Music Awards 2023 si sono da poco aggiudicati ben due riconoscimenti: il prestigioso Best Rock e il Best Italian Act, battendo record su record per l'Italia, due delle quattro categorie per le quali avevano ricevuto una candidatura.

Con oltre 9 miliardi di stream all'attivo e 324 certificazioni globali di cui 56 Dischi d’oro, 251 Dischi di Platino e 17 Dischi Diamante, i Måneskin sono stati anche nominati ai GRAMMY AWARDS 2023, hanno vinto il premio come miglior video alternativo agli MTV VMA’s 2022 e come miglior rock agli MTV EMA’s, Top Canzone rock ai Billboard Music Awards, miglior artista alternativo all'iHeart Radio Music, oltre alle numerose nomination a livello globale tra cui i BRIT Awards, NME Awards, Kerrang Awards.





Premiata anche "The Loneliest" Solo poche settimane prima Damiano, Victoria, Ethan e Thomas avevano vinto il premio come Best Rock agli Mtv Video Music Awards 2023 grazie al brano "The Loneliest" (tratto dal loro ultimo album "Rush"). Il quartetto aveva portato in anteprima mondiale sul palco l'ultimo singolo "Honey, (are you coming?)".



Chi scrive le canzoni dei Maneskin e qual è la lore canzone più ascoltata? A scrivere le canzoni sono gli stessi membri della band, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio.

Diversi i brani dei Manskein che hanno raggiunto veri e propri recorid. Ma è "The Loneliest", uscita il 7 ottobre 2022 e contenuta nel nuovo album Rush!, la canzone che ha raggiunto la cetta di più ascoltata al mondo.

Leggi Anche I Maneskin si esibiscono con un concerto a sorpresa a Times Square e la folla va in visibilio

Il Rush! World Tour Dopo il sold out al Madison Square Garden di New York il "Rush! World Tour, che era stato anticipato dalla band da un concerto a sorpresa a Times Garden, prosegue nelle principali arene del Nord America, Sud America, Giappone, Europa, Regno Unito, Irlanda e per la prima volta in Australia e i concerti previsti sono tutti sold out.

20 novembre 2023 - Brisbane, QLD - BCEC SOLD OUT

22 novembre 2023 – Sydney, NSW – Hordern Pavilion SOLD OUT

23 novembre 2023 – Melbourne, VIC – Margaret Court Arena SOLD OUT

25 novembre 2023 – Adelaide, SA – AEC Theatre SOLD OUT

27 novembre 2023 – Singapore

2 dicembre 2023 – Tokyo, Giappone SOLD OUT

3 dicembre 2023 – Tokyo, Giappone SOLD OUT

5 dicembre 2023 – Tokyo, Giappone SOLD OUT

7 dicembre 2023 – Kobe, Giappone SOLD OUT

14 dicembre 2023 – Dublin, Irlanda – 3 Arena SOLD OUT

19 dicembre 2023 – Manchester, UK – AO Arena