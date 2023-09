I Maneskin sono stati protagonisti di un mini live in streaming per presentare il nuovo singolo " Honey! (Are u coming?) ".

Le parole di Damiano "Grazie a tutti per essere qui in questo streaming live, è una notte molto speciale - ha detto in inglese Damiano presentando il nuovo singolo - suoneremo per la prima volta dal vivo il nostro nuovo singolo 'Honey! (Are u coming?)' e siamo molto emozionati, non vediamo l’ora di suonarla live per voi nel tour che inizierà molto presto". Il nuovo brano è un concentrato di energia, in cui il riff delle chitarre elettriche e la parte ritmica inseguono e si incastrano con il testo, creando un attraente cortocircuito tra musica uptempo e carattere malinconico delle parole.

Il significato del brano "Abbiamo scritto la canzone subito dopo lo scorso tour, avevamo ancora tutta l’adrenalina accumulata durante i concerti e i viaggi. L'abbiamo scritta tra Londra e Los Angeles - ha spiegato Victoria sulla genesi del singolo - Siamo davvero felici del risultato e pensiamo che sia qualcosa di nuovo per noi". "È la storia di un incontro tra due persone che insieme vedono nei rispettivi occhi un po' di tristezza, qualcosa che li fa sentire fuori posto - ha aggiunto Damiano in merito al significato della canzone - È un invito ad unirsi in una nuova avventura senza sapere effettivamente cosa li aspetta e godersi il viaggio".

Il successo mondiale Il nuovo brano in arrivo dopo l'ultimo album Rush, al numero 1 in classifica in ben 15 Paesi. Un successo mondiale quello di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan che quest'estate li ha visti infiammare non solo gli stadi italiani, ma anche i più importanti Festival internazionali come Coachella, Glastonbury e Primavera Sound.

La nomination agli Mtv Video Music Awards L'annuncio di "Honey (Are U Coming?)" ai primi di agosto è arrivato insieme ad un altro importante riconoscimento internazionale: la band è infatti in nomination per la prossima edizione degli Mtv Video Music Awards, nella categoria Best Rock con la loro canzone The Loneliest. All'evento, in programma al Prudential Center nel New Jersey il 12 settembre, i Maneskin dovranno vedersela con i Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers. Il gruppo aveva già vinto, primi artisti italiani in assoluto, il premio per il miglior video alternativo per il video della canzone I wanna be your slave agli VMA 2022.