I Duran Duran lanciano il loro album di Halloween, c'è anche Victoria

La band ha annunciato l'uscita di "Danse Macabre" per il 27 ottobre, tra inediti, cover e rifacimenti. Hanno collaborato anche gli ex Andy Taylor e Warren Cuccurullo

Un lavoro a tema Halloween in cui trovano posto tre inediti (tra cui la title track che viene lanciata oggi come primo estratto), rifacimenti di vecchi brani del gruppo e cover di artisti come Talking Heads, The Specials e Billie Eilish. Tante le collaborazioni, dagli ex Andy Taylor e Warren Cuccurullo a Nile Rodgers e Victoria De Angelis dei Maneskin.

I Duran Duran hanno annunciato per il 27 ottobre l'uscita di " Danse Macabre ", il loro 16esimo album in studio.





Per i Duran Duran un anno davvero speciale. Sulla scia dell'ingresso nella Rock'n'Roll Hall of Fame avvenuto l'anno scorso, una sorta di investitura dal mondo musicale che ha fatto da risposta a tutti quelli che in questi anni decenni hanno guardato alla band inglese con scetticismo e persino scherno, il quartetto si regala un disco decisamente inusuale il cui annuncio arriva nel mezzo di un lunghissimo tour di successo nelle arene nordamericane.





La genesi di "Danse macabre" risale proprio a un concerto negli Stati Uniti, avvenuto ad Halloween l'anno scorso. "L'idea è nata da uno spettacolo che abbiamo suonato a Las Vegas il 31 ottobre 2022 - spiega Nick Rhodes -. Avevamo deciso di cogliere l'attimo per creare un evento unico, speciale... La tentazione di utilizzare gloriose immagini gotiche impostate su una colonna sonora oscura di orrore e umorismo era semplicemente irresistibile. Quella serata ci ha ispirato a esplorare ulteriormente e a fare un album, usando Halloween come tema chiave. Il disco si è trasformato attraverso un processo puro e organico, e non solo è stato realizzato più velocemente di qualsiasi altra cosa dal nostro album di debutto, ma ha anche portato a qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai potuto prevedere".

Tra le cose che non si sarebbero potute prevedere c'è sicuramente il fatto che questo album sarebbe stata l'occasione per tornare a collaborare con i due chitarristi storici della band, Andy Taylor e Warren Cuccurullo. La chitarra di quest'ultimo è protagonista proprio nella canzone che dà il titolo all'album e che viene lanciata come primo estratto.



"Danse Macabre" è un lavoro che cuce passato e presente in diversi aspetti. Nelle collaborazioni, con la presenza di artisti che hanno segnato la storia del gruppo, come anche Nile Rodgers, ma anche di personaggi più vicini alle nuove generazioni, come Victoria dei Maneskin. Ma anche nella scelta delle canzoni rifatte, che vanno da "Psycho Killer" dei Talking Heads a "Bury A Friend" di Billie Eilish. Ci sono poi gli altri due inediti, "Black Moonlight” dal tiro dance-rock con l'aggiunta di Nile Rodgers e Andy Taylor alla chitarra, e “Confession In The Afterlife” che vede i Duran Duran riuniti di nuovo con il produttore Mr Hudson. A completare il tocco halloweeniano del disco c'è un artwork decisamente speciale, realizzato con immagini adattate da una collezione di autentiche foto vintage di sedute spiritiche acquistate all'asta da Rhodes.

"L'emozione, l'umore, lo stile e l'atteggiamento sono sempre stati al centro del DNA dei Duran Duran - conclude Nick Rhodes -, cerchiamo la luce nell'oscurità e l'oscurità nella luce, e sento che siamo riusciti in qualche modo a catturare l'essenza di tutto questo in questo progetto”.

Tracklist

Nightboat

Black Moonlight

Love Voudou

Bury A Friend

Supernature

Danse Macabre

Secret Oktober 31st

Ghost Town

Paint It Black

Super Lonely Freak

Spellbound

Psycho Killer (feat. Victoria De Angelis)

Confession in the Afterlife