"Sono stato radioattivo per alcuni giorni", ha detto l'ex chitarrista dei Duran Duran raccontando di non aver potuto usare i mezzi di trasporto o di non aver potuto dormire nella stessa stanza con altre persone. Andy Taylor aveva già spiegato al podcast Rockonteur: "Ho iniziato la terapia nucleare. Ho fatto test e scansioni... la fase in cui mi trovo, la fase quattro, questa terapia è arrivata nel Regno Unito solo di recente. È molto, molto nuova. Essenzialmente è una medicina nucleare. Viene immessa nel tuo corpo e rileva il cancro all'esterno delle cellule e colpisce solo le cellule tumorali nelle ossa, che è principalmente dove le ho io e le colpisce. Ma se accanto c'è una cellula sana, non la tocca. Quindi non è curativa, ma posso tornare in piena forma. Starò bene per cinque anni". E ora aggiunge: "Ero stato inserito tra le cure palliative, di fine-vita... ora non più. Sono asintomatico".

La diagnosi di cancro Andy Taylor ha ricevuto la diagnosi di cancro alla prostata nel 2018 ma solo a novembre ne ha parlato pubblicamente. "Volevo che andassero avanti con la loro vita (i suoi figli adulti, ndr) senza che mi chiedessero di continuo informazioni sulla mia salute". Scoprire di essere malato è stato un duro colpo: "Dovrai dire addio alla tua famiglia. Non vedrai il decimo compleanno di tuo nipote. Psicologicamente è devastante. Non puoi avere una cura per rimuovere la certezza della morte". E l'ex chitarrista dei Duran Duran ha aggiunto: "Il punto più basso è forse sei settimane dopo la diagnosi, quando ci sporofondi dentro". Inizialmente ha rifiutato la chemioterapia per non rischiare di danneggiare i nervi delle mani (cosa che gli avrebbe impedito di suonare la chitarra).