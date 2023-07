Evento organizzato per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro alla prostata, in onore di Andy Taylor, che ha rivelato la propria diagnosi l'anno scorso

L'evento si terrà al Guild Theatre di Menlo Park, in California, il 19 agosto e la band ha annunciato, anche sui social, che in biglietti saranno messi in vendita per la community di fan il 17 luglio a mezzogiorno e in seguito il 19 luglio, sempre a mezzogiorno, sul sito web del Guild Theatre.

I Duran Duran onorano il loro ex chitarrista Andy Taylor con un concerto di beneficenza, allo scopo di raccogliere fondi per il Cancer Awareness Trust, che offre un trattamento per allungare la vita a pazienti, malati di cancro alla prostata, come Taylor.

Le dichiarazioni dei membri della band "Stiamo andando nel nord della California per suonare molte delle canzoni che abbiamo scritto insieme al nostro caro amico, Andy Taylor, per aiutare lui e altri nella loro lotta contro il cancro alla prostata", ha dichiarato il frontman Simon Le Bon in una nota. "E 'la cosa giusta da fare". Il batterista Roger Taylor ha poi aggiunto: "Vorremmo ringraziare i nostri fan e gli organizzatori che ci hanno dato la possibilità di aiutare il nostro amico e collega di lunga data Andy Taylor (...) Ci siamo sempre descritti come una 'banda di fratelli', e questo non è mai stato più vero che in questo preciso momento".

Il Cancer Awareness Trust Sir Chris Evans, che ha fondato il Cancer Awareness Trust, ha commentato di essere onorato di lavorare con la band e di aiutare Andy. "Andy riceverà le ultime cure mediche di precisione, provenienti da alcuni studi clinici di recente successo, insieme al supporto continuo fornito dal Cancer Awareness Trust", ha affermato e ha poi aggiunto: "L'incredibile supporto dei Duran Duran significherà che molte più persone ne beneficeranno, proprio come ha fatto Andy".

Gli appuntamenti Il concerto di beneficenza arriva poco prima dell'inizio del "Future Past Tour" dei Duran Duran in giro per gli Usa. Gli apripista del tour includono Nile Rodgers e Chic, Bastille, e al concerto della band nel Queens, New York, al Forest Hills Stadium, anche Grace Jones. Al momento non si parla ancora di date italiane anche se alcune voci indicano come possibile il mese di ottobre, ma è tutto da confermare.





Un nuovo album Intanto a marzo i Duran Duran hanno annunciato un nuovo album che uscirà entro la fine dell'anno. In un post social la band ha parlato di un "progetto musicale" che vedrà la partecipazione di tutta la "famiglia e degli amici dei Duran Duran". Al momento non sono stati fatti nomi a parte quello di Andy Taylor, chitarrista della formazione originale della band, uscito dal gruppo nel 2006 dopo la reunion del 2001 che aveva visto tutti e cinque i componenti originali tornare insieme per la prima volta dal 1985.

A parlare di un nuovo lavoro discografico in arrivo con Andy Taylor era già stato a inizio anni John Taylor in occasione di un evento benefico di raccolta fondi per combattere il cancro. "Stiamo lavorando a un album che uscirà entro la fine dell'anno e Andy suonerà su alcune canzoni" aveva spiegato il bassista. Non si sa ancora quali saranno gli altri artisti coinvolti nell'operazione. Ancora pochi i dettagli anche su quale tipo di album sarà: John Taylor ha parlato di "numerose cover di canzoni che sono state importanti per noi quando eravamo ragazzi", ma non è escluso possano esserci anche degli inediti.

Leggi Anche I Duran Duran riuniscono la famiglia per un nuovo album e c'è anche Andy Taylor

Duran Duran e Andy Taylor Entrato nel gruppo nel 1980, insieme all'arrivo di Simon Le Bon è andato a completare la formazione storica con cui negli anni 80 la band è diventata una delle più famose al mondo. Nel 1985 la prima rottura. Andy e John Taylor prima danno vita al progetto parallelo dei Power Station, poi al momento di tornare a lavorare come Duran Duran Andy sceglie la via della carriera solista. Il rientro nel gruppo avviene nel 2000, per la reunion che vede i cinque membri storici nuovamente insieme dopo quindici anni. Ne nascono due tour mondiali e un album, "Astronaut". Poi nel 2006 la nuova rottura, nel pieno del lavoro per un album, "Reportage", che non vedrà mai la luce. Adesso questa nuova collaborazione, non una vera e propria reunion ma l'occasione di ritrovare vecchi amici in un momento delicato.

Leggi Anche La storia dei Duran Duran, i segreti di 40 anni di avventura pop



Rock and Roll Hall of Fame e annuncio di Andy Taylor A novembre, proprio mentre i Duran Duran entravano nella Rock and Roll Hall of Fame, Andy Taylor ha rivelato la sua diagnosi. "Poco più di quattro anni fa, mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico allo stadio 4", ha scritto in una lettera che Le Bon ha letto durante l'investitura della band. “Molte famiglie hanno sperimentato la lenta combustione di questa malattia e, naturalmente, non siamo diversi. Quindi parlo dal punto di vista di un padre di famiglia ma con profonda umiltà nei confronti della band, dei più grandi fan che un gruppo possa avere e di questo riconoscimento eccezionale”.