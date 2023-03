I Duran Duran riuniscono la famiglia per un nuovo album e c'è anche Andy Taylor

La band, in un post social, ha parlato di un "progetto musicale" che vedrà la partecipazione di tutta la "famiglia e degli amici dei Duran Duran". Al momento non sono stati fatti nomi a parte quello di Andy Taylor , chitarrista della formazione originale della band, uscito dal gruppo nel 2006 dopo la reunion del 2001 che aveva visto tutti e cinque i componenti originali tornare insieme per la prima volta dal 1985. Andy Taylor ha rivelato recentemente di essere malato di un cancro alla prostata al quarto stadio.

I Duran Duran riabbracciano dunque il loro ex chitarrista, con il quale in passato non sono mancati i rapporti burrascosi. La scintilla per questa nuova collaborazione è scoccata in occasione dell'inserimento della band nella Rock & Roll Hall of Fame lo scorso novembre. Proprio dal palco di Los Angeles Simon Le Bon aveva letto una lettera del chitarrista che spiegava il motivo per cui non poteva essere presente alla cerimonia. E il motivo era il peggiore possibile: un cancro alla prostata metastatico al quarto stadio. Da quel momento qualcosa ha iniziato a muoversi all'interno della band che, di fronte a una situazione di questo tipo ha valutato fosse il caso di mettere da parte i vecchi screzi e tornare a fare musica insieme ancora una volta.

Le indiscrezioni date da John Taylor Nei giorni scorsi si era iniziato a parlare di questo nuovo progetto grazie ad alcune dichiarazioni fatte da John Taylor in occasione di un evento benefico di raccolta fondi per combattere il cancro. "Stiamo lavorando a un album che uscirà entro la fine dell'anno e Andy suonerà su alcune canzoni" aveva spiegato il bassista aggiungendo che in questi giorni Simon Le Bon era a Ibiza, dove Andy Taylor vive da anni, proprio per questo progetto. Il cantante era già stato un mese fa a Ibiza, per portare al chitarrista il premio della Hall of Fame. Dopo le anticipazioni di John Talyor è arrivata la conferma ufficiale da parte dalla band. Non si sa ancora quali saranno gli altri artisti coinvolti nell'operazione. Ancora pochi i dettagli su quale tipo di album sarà: John Taylor ha parlato di "numerose cover di canzoni che sono state importanti per noi quando eravamo ragazzi", ma non è escluso possano esserci anche degli inediti.

Duran Duran, i prossimi appuntamenti live La band prima di pubblicare il nuovo disco sarà però impegnata in tour, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti. Dal 29 aprile al 9 maggio i Duran Duran saranno nelle arene britannica con sette show, mentre dalla fine di maggio a settembre inoltrato affronteranno un lungo tour in tutti gli Usa, con Nile Rodgers e Bastille di spalla. Al momento non si parla ancora di date italiane anche se alcune voci indicano come possibile il mese di ottobre, ma è tutto da confermare.