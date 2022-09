Duran Duran, nelle foto di Denis O'Regan l'anno in cui salirono sul tetto del mondo

Il prossimo 5 novembre i Duran Duran saranno ammessi con una cerimonia ufficiale nella

Rock and Roll Hall of Fame

Rio

Sing Blue Silver Tour

Seven and the Ragged Tiger

Australia, Europa, Giappone

Stati Uniti

Beatles

. Il coronamento di una straordinaria carriera che supera ormai i 40 anni e che, a dispetto di alti e bassi, cadute improvvise e rinascite clamorose, li ha visti marcare a fuoco la storia del pop dagli anni 80 a oggi. E se con "", uscito nel 1982, il gruppo era già uscito dai confini europei, è proprio in quel 1984, con il "" per l'album "", che l'affermazione si completa. Sei mesi di concerti (in tutto 82 show) , che vedono i Duran Duran esibirsi in. E proprio quest'ultima parte è quella in cui diventa palpabile la Duran-mania, con scena di isteria che non si vedevano dai tempi dei. L'Italia non viene toccata dal tour, all'epoca da noi la Duran-mania non è ancora scoppiata, lo farà qualche mese dopo con l'uscita di "Arena" e del singolo "Wild Boys" e con la calata al Festival di Sanremo 1985.

Nel "Sing Blue Silver Tour", al seguito del quintetto di

Birmingham

David Bowie

Queen

Pink Floyd

Rolling Stones

a fare da testimone diretto c'è Denis O'Regan. Fotografo di fama mondiale, ha legato il suo nome a grandissimi protagonisti del pop e del rock, daai, daiai. Segue la band e la immortala non solo in situazioni live o promozionali, ma anche più intime, dietro le quinte, negli spogliatoi, durante i viaggi tra una tappa e l'altra. "Denis ha osservato le dinamiche dei Duran Duran da molto vicino - afferma Simon Le Bon -. Ogni tanto a qualcuno non andava giù che fosse così presente... Ma poi, appena ci mostrava le sue foto, era chiaro per tutti che averlo sempre al nostro fianco era un punto di forza".

Foto che ora sono racchiuse in questo volume edito da Rizzoli Lizard. La maggior parte degli scatti sono in un elegante bianco e nero patinato, ma non mancano molte fotografie a colori. Nel libro le immagini sono accompagnate dai ricordi e considerazioni dei membri della band. Seguendo da vicino i Duran Duran, O'Regan ha potuto conoscere le loro personalità non solo attraverso l’obiettivo, ma grazie a un vero legame di amicizia con

Simon Le Bon, Nick Rhodes, Andy Taylor, John Taylor

Roger Taylor

, dei quali ha conservato confessioni e immagini esclusive, raccolte per la prima volta in questo libro. Un'occasione per riscoprire un momento irripetibile del pop e per entrare nei segreti di un gruppo fondamentale, che in quel momento raggiungeva l'apice della popolarità al costo di consumarsi.

DURAN DURAN 1984 - L'ANNO DELL'ASCESA

Nelle foto di Denis O'Regan

Rizzoli Lizard

ppgg. 224, 39 euro