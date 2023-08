"Si è spenta una luce nei tuoi occhi. L'ho notato in una foto. Cerca di non vivere per un uomo e ardi per te stessa" è il commento di una fan al post di Giorgia Soleri. Parole che hanno scatenato la reazione piccata dell'influencer: "La psicanalisi su Instagram mi mancava". La follower ha risposto: "Era un'opinione espressa in maniera gentile e solidale. Trovo molto villano trattare così una follower". E Giorgia le ha fatto notare: "Invece normalissimo dire a una persona sconosciuta come dovrebbe comportarsi e pretendere di sapere come sta dopo la fine di una relazione, vero? Ma tutto bene?".

La rottura

A giugno era stato Damiano ha confermare in una storia Instagram la fine della relazione con Giorgia Soleri dopo che in Rete era finito un video in cui si vede il cantante dei Maneskin baciarsi in un locale con un'altra ragazza (che sarebbe Martina Taglienti, la modella migliore amica di Victoria). Per specificare che non c'era nessun tradimento dietro quel bacio, il cantante è uscito così allo scoperto. Poco dopo l'ex fidanzata ha rotto il silenzio, intervenendo sui social per fare chiarezza. L'influencer, che ha tolto il follow all'ex fidanzato e a tutti i Maneskin, ha spiegato: "La nostra relazione era non monogama, ma avevo esplicitamente chiesto discrezione". Giorgia è quindi "arrabbiata, ferita e delusa" dal comportamento dell'ex, ma anche consapevole che gli errori facciano parte della natura umana.