Sono stati resi noti i nomi dei primi performer della serata del 12 settembre, e oltre a Demi Lovato, Karol G e Stray Kids ci sarà anche il gruppo italiano che in questa occasione presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo singolo "Honey (ARE you Coming?)". In testa alle nomination di quest’anno ci sono Taylor Swift con otto, seguita da SZA con sei, Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo e Sam Smith con cinque a testa e BLACKPINK, Diddy e Shakira con quattro.

Gli Mtv VMA 2023 si terranno al Prudential Center nel New Jersey nella serata di martedì 12 settembre. I primi nomi annunciato sono di grande livello internazionale. Demi Lovato in tutta la sua carriera ha ricevuto ben 14 nomination ai VMA e torna per la sua prima esibizione durante lo show dopo sei anni, pochi giorni prima dell'uscita del suo attesissimo nuovo album "Revamped" che contiene le versioni rock dei suoi singoli di successo.

L'artista colombiana Karol G darà vita a "Bichota Season" sul palco dei VMA per la sua prima apparizione alla manifestazione. Per l'occasione la storica cantautrice, che detiene il titolo di prima donna ad aver debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 con un album in lingua spagnola, interromperà il suo primo tour negli stadi.

E poi ci saranno gli Stray Kids, tra i gruppi più influenti del K-Pop mondiale, si esibiranno per la prima volta in assoluto ai VMA con il brano "S-Class", tratto dal loro ultimo album da record e numero 1, "5-Star" Il gruppo concorre anche per portare a casa il suo primo award per "Best K-Pop", la stessa categoria che gli è valsa la prima nomination ai VMA nel 2022.