Leggi Anche Olivia Rodrigo a Milano: unico concerto italiano per la popstar da tre Grammy

Il singolo "Vampire" Prodotto e co-scritto da Daniel Nigro, "Vampire" segna un allontanamento dal minimalismo sognante delle precedenti hit di Olivia come "Drivers license". Il brano inizia con note di pianoforte e un’atmosfera intensa che evolve poi in una produzione fuori dal comune dal ritmo pulsante e incessante. Mano a mano che la traccia prende ritmo, la Rodrigo rivela ancora una volta il suo talento, raccontando questa volta una storia di un amore tossico che prosciuga la forza vitale. Racconta la giovane cantautrice ventenne: "Ero arrabbiata per una certa situazione e sono andata in studio da sola, mi sono seduta al pianoforte e gli accordi, le melodie e il testo sono usciti fuori da soli, quasi come si trattasse di un’esperienza extra-corporea". E aggiunge: "È un brano sul sentirsi confusi e feriti e in un primo momento pensavo che la canzone sarebbe stata una ballad al pianoforte. Ma quando Dan e io abbiamo iniziato a lavorarci, abbiamo deciso di contrapporre le parole al ritmo incessante della batteria, cambiando il tempo del brano. Ora è più una canzone che parla di un amore finito su cui però si può ballare".

Ufficio stampa

Il video Insieme al primo singolo "Vampire", è uscito anche il video diretto da Petra Collins, che era dietro il visual di "Good 4 U". Una sorta di trip allucinato alla David Lynch, in cui Olivia mentre sta cantando sdraiata in un paesaggio bucolico viene colpita da un traliccio di quello che si scoprirà essere un set scenografico allestito davanti a un pubblico. La cantante sanguinante appare confusa e spaesata come non capisse dove veramente si trovi davvero. E inizia così a scappare. Forse una fuga dal mondo dello spettacolo che l'ha resa una superstar a 17 anni con "Sour" con il quale ha infranto ogni record. Un'ascesa lampo che ha bruciato le tappe classiche di una lunga carriera. Ma che l'ha anche sfruttata e stritolata. Lasciandole i segni.

Il nuovo album Pochi giorni fa Olivia Rodrigo ha annunciato a sorpresa il suo secondo album in studio, "Guts", in uscita l’8 settembre in tutto il mondo. L’album è stato registrato con il fedele produttore Daniel Nigro, già dietro il suo disco di debutto da record. Benché ogni brano del disco racchiuda l’onestà emotiva che ha da sempre caratterizzato lo storytelling della cantautrice, l’album vede questa volta Olivia Rodrigo espandere la propria artisticità e raccontare una nuova dimensione musicale. "Questo album rappresenta i dolori della crescita e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita", racconta Olivia Rodrigo. "Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l'album rifletta tutto ciò".

I record La superstar ventenne con il suo primo disco ha raggiunto i vertici delle classifiche di tutto il mondo, ottenendo l’elogio della critica per la maturità artistica e la capacità di scrittura. Olivia Rodrigo ha fatto la Storia con “Sour”: il suo primo singolo “Drivers license” (certificato Platino nel nostro Paese) ha debuttato alla n.1 della classifica Billboard Hot 100 ed è stato il primo brano a raggiungere 80 milioni di stream in soli sette giorni su Spotify, segnando un record sulla piattaforma. Il disco includeva anche le hit “Deja vu” (Oro in Italia), “Traitor” (Oro) e “Good 4 u” (Platino nel nostro Paese). Un successo senza precedenti che ha portato l’album a essere il disco di debutto con la più lunga permanenza in top10 nella classifica Billboard Hot 100 del 21° secolo e il primo album a restare ai piani alti della stessa per un anno intero. Il disco è andato alla posizione n.1 anche in UK, Canada, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Australia e Nuova Zelanda, infrangendo anche il record mondiale per il disco di debutto di un’artista femminile con più ascolti in una settimana su Spotify. L’album è stato definito il miglior disco del 2021 da Rolling Stone e fra i più belli dell’anno per il New York Times. “Sour” ha venduto oltre 17 milioni di copie nel mondo e accumulato 40 miliardi di stream. Tutte le 11 tracce sono entrate nella popolare classifica statunitense Billboard Hot 100, facendo della Rodrigo la prima artista femminile ad avere 11 brani nella top30 contemporaneamente.

“Sour” è valso alla cantautrice americana di origini filippine ben 7 nomination ai Grammy, vincendone tre nelle categorie: Miglior Nuova Artista, Miglior Album Pop Vocale e miglior Performance Pop per un’artista solista. L’artista ha vinto anche con la pellicola “Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)”, nella categoria Miglior Documentario Musicale agli MTV Movie & TV Awards nel 2022. Olivia Rodrigo si è imbarcata nel suo primo tour nel 2022 che l’ha vista protagonista nel mondo con 40 date tutte sold-out (Italia inclusa, al Fabrique di Milano).