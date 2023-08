Intanto Damiano esce allo scoperto con Martina Taglienti. E non è tutto. Mentre la band romana ottiene la nuova nomination ai VMA, nella categoria Best Rock con "The Loneliest", sui social annuncia l'arrivo di un nuovo singolo dal titolo "Honey (are u coming?)". Agosto pieno di sorprese insomma per i quattro ragazzi dei record, che sembrano inarrestabili.

Gli Mtv VMA I Maneskin parteciperanno quindi alla prossima edizione degli MTV Video Music Awards, prevista per martedì 12 settembre. Gli All'evento, in programma al Prudential Center nel New Jersey la band romana dovrà vedersela con i Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers con Tippa My Tongue. I Maneskin avevano già vinto, primi artisti italiani in assoluto, il premio per il miglior video alternativo per il video della canzone "I wanna be your slave" agli VMA 2022. Adesso una nuova sfida per entrare definitivamente nell'olimpo dei mostri sacri del rock.

Il nuovo disco Dopo il trionfo negli stadi per il loro primo tour, ovunque sold out, i Maneskin tornano intanto a sorpresa con un nuovo singolo dal titolo "Honey (are u coming?)". Non si sa nulla oltre al titolo, "Honey (are u coming?)", annunciato dalla band sui social e subito letto dai fan in tutto il mondo che attendono l'uscita del nuovo brano in arrivo dopo l'ultimo album Rush, al numero 1 in classifica in ben 15 Paesi. Un successo mondiale quello di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan che quest'estate li ha visti infiammare non solo gli stadi italiani, ma anche i più importanti Festival internazionali come Coachella, Glastonbury e Primavera Sound. A settembre la band sarà di nuovo live con Rush!World Tour, tournée nelle maggiori arene di Nord America, Sud America, Giappone, Uk e tutta Europa.

La rottura con Giorgia Soleri Proprio quel fotogramma galeotto avrebbe costretto Damiano a ufficializzare la fine della relazione con Giorgia Soleri, sua storica fidanzata da sei anni. I due si erano in realtà lasciati da un po', ma si erano accordati per non rendere pubblica la rottura. Lo "sgarbo" di Damiano l'ha però indirettamente ufficializzata.



Dopo la foto del bacio tra Damiano e la modella Martina Taglienti e le scuse pubbliche del cantante, Giorgia Soleri è intervenuta via social per dire la sua. L'influencer ha subito chiarito che il suo rapporto con il cantante dei Maneskin non era fondato sulla fedeltà: "Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi. Il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, non vedo come potrebbe esserlo ora".

Giorgia ha poi aggiunto: "Avevo esplicitamente chiesto di avere un po' di discrezione nelle nostre vite pubbliche almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato che non siamo più una coppia".

Le cose, però, sono andate in modo diverso e la foto del leader dei Maneskin che bacia la modella Martina Taglienti ha fatto il giro del mondo. "Per quanto sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori", continua Giorgia. "Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come anche io avrei potuto evitare altri errori in questi sei bellissimi anni trascorsi insieme"

Martina Taglienti Classe 2001 è una modella con oltre 80mila followers su Instagram. La giovane ha frequentato lo tesso liceo (il Virgilio) dove si sno conosciuti i membri della band ed è amica di Victoria e di Thomas Raggi, il chitarrista del gruppo.

Con Damiano la conoscenza e il feeling risalgono a quei tempi e lei è anche apparsa nel video di "Recovery", brano del primo album pubblicato dopo l'esperienza a X Factor, nel 2017. Andando a spulciare nei post di quegli anni si possono estrapolare gli scambi social tra i due, che fanno pensare ad un flirt in corso, ben prima dell'inizio della relazione di Damiano con Giorgia.

Ma che tra i due ci sia davvero una love story in corso non è ancora ufficiale, anche perchè Damiano sembra volersi divertire prima di impegnarsi nuovamente. Di recente infatti il frontman dei Maneskin è stato visto insieme a Jessie Andrews, modella con origini lettoni e cinesi, 31 anni, ex attrice a luci rosse, con un pubblico social di milioni di followers (1,2 solo su Instagram).