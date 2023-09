Il gruppo si è portato a casa il riconoscimento nella categoria Best Rock per "The Loneliest"

Il gruppo romano agli MTV Video Music Awards ha infatti vinto nella categoria "Best Rock", grazie al brano " The Loneliest " (tratto dal loro ultimo album "Rush") e ha portato in anteprima mondiale sul palco l'ultimo singolo "Honey, (are you coming?)" . Ma la regina indiscussa della serata è stata Taylor Swift, che si è portata a casa nove premi su undici nomination con cui si era presentata.

Il bacio di Taylor Swift a Damiano Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono esibiti sul palco del Prudential Center di Newark, in New Jersey, per presentare in anteprima mondiale dal vivo il loro ultimo successo "Honey, (are you coming?)", davanti a un pubblico di superstar. Ad applaudirli in prima fila c'era infatti anche Taylor Swift (vincitrice di 9 categorie sulle 11 in cui era candidata) e non è passato inosservato il bacio schioccato all'indirizzo del frontman.

Successo inarrestabile La giovane band ha soffiato il riconoscimento di Best Rock a veterani del rock come Metallica, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Muse e Foo Fighters. Si tratta di un ritorno sulla scena del delitto per il gruppo, che nella scorsa edizione aveva vinto nella categoria miglior video alternativo grazie a "I Wanna be your slave". L'anno precedente Damiano e soci avevano invece portato a casa una prima statuetta nella categoria Best Rock, agli MTV Europe Music Awards.

Taylor Swift regina indiscussa I Maneskin erano in ottima compagnia sul carro della vittoria. Tra le stelle che hanno brillato nel corso della serata quella di Taylor Swift, premiata in ben nove categorie sulle undici in cui era candidata. Si è imposta nelle categorie principali come miglior artista, miglior canzone dell'anno, il miglior video pop per "Anti-Hero" e migliore regia. La cantautrice 33enne è quindi arrivata a quota 23 statuette, a una manciata di vittorie dalla capolista Beyoncé che nella sua carriera ne ha vinte ben 30.

Donne protagoniste Pioggia di premi per le donne in questa edizione dei Video Music Awards. Nicki Minaj si è guadagnata la quinta vittoria come miglior hip hop con "Super Freaky Girl", la rivelazione del rap Ice Spicy ha vinto come miglior nuova artista, mentre Shakira si è aggiudicata il Video Vanguard Award e la migliore collaborazione con Karol G per il brano "TQG". La brasiliana Anitta ha bissato la vittoria come Best Latin, mentre le coreane Blackpink hanno vinto come gruppo dell'anno e migliore coreografia per "Pink Venom".