Cosa hanno vinto di Maneskin?

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno innanzitutto conquistato il Best Rock, battendo nomi come Metallica, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Arctic Monkeys e Foo Fighters. Poi si sono portati a casa anche il Best Italian Act, dove hanno avuto la meglio su Annalisa, Elodie, Lazza e The Kolors.







I Maneskin vincono agli Vma 2023, il video premiato

Ennesimo successo per i Maneskin che solo poche settimane fa avevano vinto il premio come Best Rock agli Mtv Video Music Awards 2023 grazie al brano "The Loneliest" (tratto dal loro ultimo album "Rush"). Il quartetto aveva portato in anteprima mondiale sul palco l'ultimo singolo "Honey, (are you coming?)".