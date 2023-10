Damiano dei Maneskin attore per Anitta: il loro video è bollente

Chi è Anitta

Classe 1993, 30 anni e il ritmo latino nel sangue. Anitta, pseudonimo di Larissa de Macedo Machato, è nata e cresciuta a Rio de Janeiro e ha 30 anni. Dopo essere stata nominata rivelazione dell'anno nella musica nel 2013 dall'Associação Paulista de Críticos de Arte, ha vinto nel 2014 e nel 2015 gli Mtv Europe Music Awards come miglior artista brasiliana. Sempre nel 2015 diventa la prima cantante brasiliana a vincere il premio di miglior artista latino-americano agli MTV Europe Music Awards. Da qui inziano varie collabortazioni, come quelle con Maluma e con J Balvin, e nel 2016 si esibisce insieme ad Andrea Bocelli. Ha pubblicato 5 album. Il successo arriva anche in Italia, soprattutto grazie alle collaborazioni con Fred De Palma con il quale canta (in italiano) sia "Paloma", nel 2020, che "Un altro ballo", nel 2021. L'anno successivo il singolo "Envolver", diventa un enorme successo mondiale, raggiungendo il secondo posto nella classifica Billboard Global 200. E Anitta è anche la protagonista del Kick Off Show della finale di UEFA Champions League a Istanbul.