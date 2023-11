Damiano dei Maneskin, la nuova "fiamma" è Dove Cameron?

Dopo il presunto flirt con Martina Taglienti , Damiano David è stato pizzicato in più occasioni con l'attrice e cantante Dove Cameron . L'ultimo avvistamento in ordine di tempo è stato dopo la fine del concerto dei Maneskin in Brasile. Ci sarà del tenero tra i due?

Mentre i Maneskin macinano successo in giro per il mondo con il loro live e continuano a raccogliere premi a destra e a manca, scorre anche la vita dei singoli componenti della band romana sotto i riflettori.

Tgcom24

La nuova fiamma di Damiano David Il gossip è girato vorticosamente sui social dopo che a ottobre era stato pubblicato il video di una serata in discoteca a Los Angeles, dove i Maneskin erano in tour. Nelle immagini si vedeva Damiano abbracciato a una ragazza, con i due molto vicini e le immagini sfocate da far solo supporre un bacio. La ragazza si è scoperto essere Dove Cameron. Ora i due sono stati avvistati di nuovo insieme. Damiano e Dove lasciano insieme l'Espacio Unimed di San Paolo, dove i Maneskin hanno appena finito di suonare, alimentando i rumor. E vengono fotografati anche in auto. In più da una pagina fan del gruppo arriva uno scatto dove i due sono seduti insieme anche al resto della band, mentre mangiano in riva al mare. Altro indizio social che non è sfuggito, sono le emoji con i cuoricini di lei a un post su Instagram di lui.





Il video e il bacio del cantante con Martina Taglienti e l'addio alla fidanzata A giugno invece, sempre un video, sempre ripreso in una discoteca, aveva rivelato il flirt tra Damiano e Martina Taglienti, amica del cuore di Victoria De Angelis. Pochi giorni dopo la circolazione delle immagini il cantante della band aveva annunciato la fine della relazione con Giorgia Soleri. "Ma avevamo già deciso di lasciarci da qualche giorno, non ci son stati tradimenti di nessun tipo", aveva chiarito all’epoca. Il cantante ha parlato per la prima volta dalla fine della storia d'amore con la ex a settembre, rivelando: "La nostra relazione è stata una parte fondamentale. Penso che sarebbe stato diverso se fossi stato single, probabilmente sarei morto. Probabilmente mi sarei fatto uccidere in qualche modo orribile a 21 anni invece ne ho 24".

Il frontman dei Maneskin anche attore Intanto negli ultimi mesi si è vociferato anche di una storia d'amore di Damiano con Anitta. Ma il feeling si è scoperto essere solo una questione artistica. Damiano è infatti protagonista del video del nuovo brano della cantante brasiliana, intitolato "Mel Vices": nelle immagini i due artisti si scambiano appassionati baci e abbracci.