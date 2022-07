Victoria De Angelis in topless al mare con le amiche

Anche la giornata di relax al mare con la sorella e un'amica si è trasformata nell'occasione giusta per l'ennesimo scatto osé da condividere con i follower. Con le stelline sui capezzoli per aggirare la censura social, la bassista dei Maneskin ha posato insieme alle sue compagne d'avventura e le loro foto hanno scatenato i commenti.

Al mare con la sorella Veronica e l'amica Martina Taglienti, Vicotria sceglie il topless e regala ai follower le foto bollenti che conquistano i follower. Nemmeno

Thomas Raggi

, il chitarrista dei Maneskin, non si astiene dal commentare. Del resto la De Angelis è una provocatrice nata e non si fa troppi problemi a mostrarsi a seno nudo. Anche sul palco non è raro di vederla senza maglietta, con dei copricapezzoli a coprire l'indispensabile.