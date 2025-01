La vacanze selvagge di Victoria De Angelis, tra topless e natura

Anche quest'anno Victoria De Angelis ha svernato al caldo in dolce compagnia della sua Luna. L'anno scorso la dj e bassista dei Maneskin era volata alle Maldive, mentre quest'anno ha scelto i Caraibi per le sue vacanze invernali. "Last days in heaven" ha scritto su Instagram Victoria, salutando il paradiso tropicale con una carrellata di scatti sexy. Nell'album social non mancano topless, baci alla compagna e scorci di spiagge bianchissime.