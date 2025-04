Nel 2020 Lorenzo Amoruso aveva partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzata Manila Nazzaro. I due si sono lasciati e l’ex calciatore l’estate scorsa raccontava in un’intervista del suo nuovo amore, Afarin Mirzaei. "Ha scelto di lasciare l’Iran per venire in Italia e ricostruire la sua vita. In Iran, nonostante avesse una vita serena, le donne sono considerate poco. Affi ha una laurea in architettura, ma voleva emanciparsi da una realtà ancora difficile. In questo è stata aiutata dalla sua famiglia che è molto aperta e che l'ha lasciata libera di venire a vivere in Europa. In Italia ha dovuto adattarsi lavorando mentre studia. Ora sta per laurearsi in Fashion Design all’Università di Firenze".