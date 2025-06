Tecnologia e relazione, la sfida dell’AI per una banca più umana

Nel futuro di banking e insurance, tecnologia e relazione non sono in conflitto: vincerà chi saprà integrarle. Per Maurice Lisi, Head of Digital Business di BPER Banca, “parlare di un modello integrato tra tecnologia e relazione significa ridisegnare completamente il modo in cui facciamo banca. Fino a ieri decidevamo noi il canale. Oggi il cliente vuole scegliere, in ogni momento e spazio, quello che più risponde alle sue esigenze”. Per Lisi, la tecnologia non deve sostituire, ma abilitare una nuova relazione: “L’intelligenza artificiale è il modo con cui rendiamo esponenziale la relazione umana. Immaginate un consulente che può dedicare più tempo ai problemi complessi, mentre l’AI gestisce le richieste più semplici. Il valore non sta nell’automazione, ma nella capacità di liberare risorse per costruire fiducia.”