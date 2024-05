Manila Nazzaro e Stefano Oradei, in esclusiva a "Verissimo" le immagini del matrimonio

A pochi giorni dalla celebrazione del matrimonio, Manila Nazzaro e Stefano Oradei arrivano a "Verissimo" per condividere con i telespettatori della trasmissione di Canale 5 i video del loro giorno più bello.

Dall'arrivo degli amici e parenti all'emozione dei due prima dell'inizio delle nozze. "Non vedo l'ora di vedere Manila camminare verso di me, sarò emozionatissimo", racconta nel filmato il ballerino già commosso. "Ancora un po' reggo, tra poco saranno lacrime a go go, ma questo è l'amore".

"Ho i brividi in questo momento. Indossando l'abito, mi sono commossa immediatamente", gli fa eco da un'alta parte della location l'ex Miss Italia. "Questo giorno per me è una favola, lo vivo davvero come una principessa", continua Nazzaro, prima di farsi accompagnare all'altare dai due figli, tra le lacrime dei presenti.