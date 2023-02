Manila Nazzaro, niente nozze: è in crisi con Lorenzo Amoruso

NESSUNA CONFERMA Manila Nazzaro, 45 anni, e Lorenzo Amoruso, 51, non confermano né smentiscono le voci di una rottura imminente tra loro. Secondo alcuni amici della coppia ci sarebbe una “crisi insanabile” che non lascerebbe aperta la possibilità di un ritorno di fiamma. La showgirl al momento non commenta e sui social preferisce mostrarsi negli impegni lavorativi e negli shooting. Bella come il sole, la ex Miss Italia (ha vinto il titolo nel 1999) ed ex gieffina (ha partecipato nel 2021 alla sesta edizione del Grande Fratello Vip) non mostra foto con Amoruso da Capodanno. L’ex calciatore invece pubblica nelle Storie un video che lo ritrae a cucinare e a fare la spesa da solo come un perfetto single.



LA VACANZA A SHARM A NATALE A dicembre Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si erano concessi una vacanza speciale al mare. Insieme ai figli di lei, Francesco Pio e Nicolas, avuti dal precedente legame con l’ex calciatore Francesco Cozza (hanno divorziato nel 2017), e ad alcuni amici erano volati a Sharm El Sheik. Tra immersioni, bagni di sole e tuffi di passione la coppia aveva postato bellissime immagini tra baci sensuali e corpi avvinghiati. Anche con i figli della Nazzaro la complicità era tanta e la famiglia allargata pareva perfetta e destinata a durare.

LE DEDICHE D’AMORE I profili social di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono pieni di immagini di baci, abbracci e dediche reciproche. “Buon compleanno amore mio… da un like è scattata una vita assieme che sa di amore, pazienza, fiducia, sostegno ma soprattutto famiglia. Grazie per l’uomo incredibile e generoso che sei, non solo per me e i miei bimbi ma per tutti quelli che hanno la fortuna di conoscerti. Ti amooooo” scriveva lei per le 51 candeline di lui. “Tanti auguri amore mio anche se ora non siamo assieme avremo tempo per condividere la nostra vita poiché ho impiegato quasi una vita stessa per trovarti ma ne è valsa la pena, ti amo Manila Nazzaro” era l’augurio dello sportivo.



SALTA IL MATRIMONIO Dopo la proposta di matrimonio, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso potrebbero inaspettatamente dividere le loro strade. La ex reginetta di bellezza è pronta a tornare in tv, mentre lui potrebbe prendere parte a un reality. Eppure, fino a poco tempo fa, i fan dei due si aspettavano solo la data delle nozze. L’attrice in tv aveva detto: “L’anello c’è sempre, la proposta ancora no. Può succedere da un momento all’altro, ma va tutto molto bene… Sono pronta ad abbracciare qualsiasi cosa. Se Dio vorrà fare questo miracolo, noi saremo pronti. Non perdiamo mai le speranze”.

HANNO PERSO UN BAMBINO Nei cinque anni insieme, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno attraversato gioie e dolori. Il più grande per la perdita del bambino che aspettavano. “Sono stati mesi durissimi, per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime” aveva raccontato la ex gieffina in uno sfogo. Era il novembre 2020 quando i due sono sprofondati nell’abisso. “Sicuramente la perdita della bimba mia e di Lorenzo, è stato un dolore assoluto. È un dolore diverso. Un dolore molto silenzioso e profondo, che rimane sempre. Poi col tempo accetti e capisci alcune regole della natura. Accetti tutto col tempo, però ti segna e la cosa importante è non far finta che non ci sia, che questa cicatrice non esista. Esiste, c’è ed è una parte della mia vita” aveva detto Manila.

INSIEME A TEMPTATION Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso nel 2020, dopo tre anni insieme, avevano partecipato alla settimana edizione di Temptation Island. "Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo" aveva detto la Nazzaro prima di entrare nel reality. La ex Miss Italia viene proclamata reginetta indiscussa del programma e tra un falò e l’altro la coppia deve decidere se andare a vivere insieme. L’ex calciatore infatti sta a Firenze, mentre lei a Roma, dove vive con i figli. L’amore a distanza prosegue per il meglio ma alla fine non si decidono. E arrivano a un passo dal capolinea, come confermano ora gli amici.